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Сегодня, 17:02

Василевский заявил, что Волкановски почти не пропускает сильных ударов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский назвал сильную сторону австралийца Александра Волкановски, с которым за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) будет биться россиянин Ислам Махачев.

«В отличие, допустим, от Чарльза Оливейры, Волкановски особо не пропускает ударов, особенно сильных — он очень хорошо чувствует, когда надо защититься, отойти. Оливейра сам бил хорошо, но и пропускал очень много. Волкановски — нет. Исламу не надо с ним играть в кикбоксинг, лучше показать красоту боевого самбо: двоечка, проход, свалил, удержал, пробил. И в таком ключе, думаю, это будет правильная тактика», — приводит слова Василевского «Газета.Ru».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/09/19703023.shtml?updated
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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