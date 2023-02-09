Василевский заявил, что Волкановски почти не пропускает сильных ударов

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский назвал сильную сторону австралийца Александра Волкановски, с которым за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) будет биться россиянин Ислам Махачев.

«В отличие, допустим, от Чарльза Оливейры, Волкановски особо не пропускает ударов, особенно сильных — он очень хорошо чувствует, когда надо защититься, отойти. Оливейра сам бил хорошо, но и пропускал очень много. Волкановски — нет. Исламу не надо с ним играть в кикбоксинг, лучше показать красоту боевого самбо: двоечка, проход, свалил, удержал, пробил. И в таком ключе, думаю, это будет правильная тактика», — приводит слова Василевского «Газета.Ru».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.