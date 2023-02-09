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Сегодня, 16:55

Тарасов предсказал победу Махачева над Волкановски в третьем раунде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Артем Тарасов поделился ожиданиями от боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Я жду досрочной победы Ислама Махачева — думаю, третий раунд. Ислам — очень сильный боец. Многие его недооценивали и недооценивают до сих пор. Сейчас он чемпион, и кто-то до сих пор считает, что он этого недостоин. Но я думаю, что он легко пройдет Волкановского, и это будет событие в мире ММА — будет первый россиянин, который завоюет два пояса в разных весовых категориях. Так что у меня ожидания положительные, все будет хорошо, и если ничего не случится, для Махачева это будет нетяжелый бой», — приводит слова Тарасова «Газета.ru».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/09/19703113.shtml
Алекс Волкановски
Артем Тарасов
Ислам Махачев
UFC
ММА
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