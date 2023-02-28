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Василевский — об идее провести бой между Емельяненко и Монсоном: «Это глупая история и какое-то издевательство»

Алина Савинова
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Боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал желание промоутера Виктора Хрюнова организовать поединок по правилам бокса между россиянином Александром Емельяненко и американцем Джеффом Монсоном.

«На мой взгляд, это странное и непонятное желание. Саша уже показал в последнем бою, что он сейчас мало что может, мало на что способен, и у него ничего не осталось. Монсон вызывает уважение, но его физическое состояние далеко от спортивного. Это уже какое-то издевательство! Мне кажется, это глупая история и откровенный фрик-бой для утехи», — цитирует Василевского Metaratings.ru.

Емельяненко и Монсон встречались дважды. В 2012 году в бою по правилам ММА победу одержал американец, а в 2022 году россиянин взял реванш единогласным решением судей в поединке на голых кулаках.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-boi-emelyanenko-monson-eto-glupaya-istoriya-i-izdevatelstvo-231557/
Бокс
Джефф Монсон
Федор Емельяненко
ММА
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