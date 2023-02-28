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Сегодня, 13:25

Тренер Сирила Гана объяснил, почему Сирил умнее Джона Джонса

Давид Хачатрян
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Наставник Сирила Гана (11-1) Фернанд Лопес в интервью «СЭ» рассказал, что в бою Ган почти всегда принимает правильные решения.

«Сирил умнее Джонса, — начал Лопес. — То, чего добился Сирил за свой короткий путь в UFC, то, как он управляет дистанцией, Джон Джонс на такое не способен. Сирил пришел из муай-тай, он может скакать 25 минут так, что по нему никто не попадет. Этот парень почти всегда во время поединка принимает правильные решения. Многих ли вы знаете бойцов, которые в UFC, избивая своего соперника все 15 минут, за 20 секунд до конца боя проходят в ноги и делают скручивание пятки и побеждают? Не многие на такое способны.

Не нужно смотреть на статистику ударов, посмотрите на лица бойцов после боя. У Сирила после каждого боя такое лицо, будто он на модельном конкурсе. Джон Джонс очень умен, но его бойцовский IQ достиг потолка, а интеллект Сирила постоянно растет.

Когда на тебя идет такой гигантский нокаутер, как Франсис Нганну, люди начинают паниковать: отступать назад и задирать высоко подбородок. Но когда Франсис шел на Сирила, Сирил поменял уровни, как будто он проходит в две ноги, нанес удар, взял Франсиса в клинч, развернул, разорвал клинч и начал двигаться. А когда Туиваса уронил его, он встал и начал двигаться в сторону. Тай бросился на него, а Ган тут же развернулся и повязал его. Это очень умно».

Джон Джонс (26-1) подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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