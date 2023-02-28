Тренер Сирила Гана назвал топ-5 бойцов с высоким бойцовским IQ

Наставник Сирила Гана (11-1) Фернанд Лопес включил чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) в список бойцов с высочайшим бойцовским IQ.

«Моя пятерка бойцов с высочайшим бойцовским IQ —Сирил Ган, Джон Джонс, Исраэль Адесанья, Ислам Махачев и Александр Волкановски», — сказал Лопес «СЭ».

Джон Джонс (26-1) подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

