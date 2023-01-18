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Сегодня, 10:58

Василевский считает, что бой с Двалишвили покажет перспективы Петра Яна в UFC

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вячеслав Василевский прокомментировал анонс поединка между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Я не видел боев Мераба, но, судя по тому, кого он побеждал, боец — серьезный. Это друг Алджамейна Стерлинга. С одной стороны, UFC, возможно, дает ему неудобного соперника, а с другой стороны, этот бой покажет перспективы Яна. Если он проиграет, то, скорее всего, больше не будет титульной гонки. По крайней мере, в ближайшие годы.
Но победа сразу делает его претендентом, он снова в обойме, в топе. Двалишвили будет для Петра лакмусовой бумажкой. Плюс, наверное, в UFC самого Двалишвили рассматривают как перспективного бойца. Потенциальная победа над Яном еще сильнее его возвысит. Для Пети хорошая мотивация, потому что, во-первых, у них есть личный конфликт со времен Стерлинга. Также он понимает, что UFC дает ему серьезного и неудобного соперника, что как раз для того, чтобы Ян самому себе и UFC доказал, что он многого стоит. И это будет дополнительной мотивацией», — приводит Metaratings слова Василевского.

Поединок Яна и Двалишвили состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-boi-s-dvalishvili-pokazhet-perspektivy-petra-yana-220712/
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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