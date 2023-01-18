Чемпион ACA: «Для Яна поединок с Двалишвили будет сложным, но он никогда от боев не отказывался»

Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов (25-6) уверен, что у экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-4) есть все шансы выиграть у Мераба Двалишвили (15-4) и вновь стать чемпионом UFC.

«Я знаю Петра Яна, но Двалишвили не видел. Он [Двалишвили], насколько я слышал, борец, — сказал Борисов «СЭ». — Конечно опасно, но это бои. Ян в топе же всегда был, со всеми бился. С кем предложат, с теми он и бился. Да, два поражения. От Стерлинга поражения были: первое — дисквалификация, потом он проиграл... но там близкий бой был, Стерлингу отдали. Да, там можно было отдать Стерлингу победу. Действительно, бой был крепкий, как судьи посмотрят. Тем более, он из России, там, возможно, Стерлингу...

Ну а потом бой с Шоном О'Мэлли тоже очень-очень спорный. По-моему, многие эксперты отдали победу Яну, и я бы отдал ее Петру, потому что все-таки он был намного активнее, у него были переводы. В этом бою [с Двалишвили] я даже не знаю... Петр Ян с борцами много работал. В любом случае, будем болеть за Петра. Но, опять же, повторюсь, я особо не смотрел бои этого Мераба. Это ведь любители MMA, болельщики просматривают всех. Но будет сейчас Петр Ян с ним драться — я посмотрю.

Есть ли у Яна шанс вновь стать чемпионом? Есть все шансы, он молодой. Ему 29 лет. Это нормально. И, тем более, у него может [открыться] второе дыхание. Бывает, быстро начал — рано закончил. Но не в его [Яна] случае. Все-таки он всегда тренируется, и на него такая мощная команда работает. Я думаю, у него есть все шансы [стать чемпионом]. Почему бы и нет? Чемпион — Стерлинг, но там бой такой... 50 на 50. Петр сделает работу над ошибками. Что он, не сможет Стерлинга пройти? Сможет. Диллашоу ушел, его век закончился, хотя раньше он был хорош.

У него же [Яна] хорошая защита от борьбы, он хорошо встает. У Стерлинга длинные ноги, он его фиксировал. Он ошибку допустил, что запустил [Стерлинга] за спину, тот заплетал на животе ноги, ему [Яну] сложно было выбраться. А Мераб — совсем другой. Он небольшой. Петру, мне кажется, будет удобно. Он [Двалишвили], мне кажется, не сможет его фиксировать и как-то контролировать, поэтому у Яна большой шанс [на победу]. Его ударка лучше, он может остро атаковать».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.