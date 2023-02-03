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Сегодня, 19:58

Вартанян считает Бейдера фаворитом в поединке с Емельяненко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Федор Емельяненко и Райан Бейдер.
Фото Global Look Press

Российский боец АСА Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от титульного поединка Bellator в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Федор может выиграть, например, за счет своей подготовки. Он может более собрано подойти к ней. Вопрос в настрое. Он разберет то, что привело его к поражению от Бейдера, и будет действовать относительно этого. Главный козырь Федора — его удар! Сильный удар. Но небольшим фаворитом в этом противостоянии будет все же Бейдер», — приводит слова Вартаняна Sport24.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-02-03-vartanyan-glavnyy-kozyr-yemelyanenko-silnyy-udar-no-favoritom-budet-beyder
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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