Вартанян считает Бейдера фаворитом в поединке с Емельяненко

Российский боец АСА Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от титульного поединка Bellator в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Федор может выиграть, например, за счет своей подготовки. Он может более собрано подойти к ней. Вопрос в настрое. Он разберет то, что привело его к поражению от Бейдера, и будет действовать относительно этого. Главный козырь Федора — его удар! Сильный удар. Но небольшим фаворитом в этом противостоянии будет все же Бейдер», — приводит слова Вартаняна Sport24.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.