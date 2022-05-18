Вартанян рассказал, почему у Оливейры ничего не получится в грепплинге с Махачевым

30-летний российский боец, участник Гран-при АСА среди легковесов Эдуард Вартанян (22-4) заявил, что Чарльз Оливейра (33-8) проиграет Исламу Махачеву (22-1), потому что россиянин выйдет на бой с планом и будет оказывать высокое давление.

«Оливейра неустойчив. Он много пропускает. Видно, что он готов драться, кто кого — 50 на 50, — сказал Вартанян в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт». — Ислам же работает по плану. Априори побеждают те, у кого есть план и которые четко понимают, что делать. Оливейра в партере ничего не сможет сделать. Махачев работает с Хабибом, всю жизнь он работал с Хабибом. Давление Хабиба — самое тяжелое, что я встречал, поэтому Оливейра это оценит».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.