Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:42

Вартанян рассказал, почему у Оливейры ничего не получится в грепплинге с Махачевым

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

30-летний российский боец, участник Гран-при АСА среди легковесов Эдуард Вартанян (22-4) заявил, что Чарльз Оливейра (33-8) проиграет Исламу Махачеву (22-1), потому что россиянин выйдет на бой с планом и будет оказывать высокое давление.

«Оливейра неустойчив. Он много пропускает. Видно, что он готов драться, кто кого — 50 на 50, — сказал Вартанян в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт». — Ислам же работает по плану. Априори побеждают те, у кого есть план и которые четко понимают, что делать. Оливейра в партере ничего не сможет сделать. Махачев работает с Хабибом, всю жизнь он работал с Хабибом. Давление Хабиба — самое тяжелое, что я встречал, поэтому Оливейра это оценит».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
0
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
На замену Кубка мира. Биатлонные федерации России и Беларуси создают совместный турнир, который спасет от западных санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниэль Кормье: «Тони Фергюсону нужно взять перерыв и отдохнуть, потому что сейчас он дико тупит»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости