Соннен назвал бойца, который даст Джону Джонсу тяжелый бой

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что в тяжелом весе Джон Джонс (26-1) встретится с серьезной оппозицией, если проведет бой против Кертиса Блейдса (16-3).

«Представим, что UFC не получится организовать бой Джонса и Миочича, что тогда? Есть только один бой, который будет очень тяжелым для Джонса, — это бой с Кертисом Блейдсом, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Никто не говорит об этом бое, но я уверяю вас, что Кертис доставит очень много проблем Джонсу. Ему на самом деле придется попотеть, чтобы победить Кертиса».

Блейдс в главном событии UFC on ESPN 33 победил в 2-м раунде техническим нокаутом Криса Дакаса (12-5). Турнир состоялся 27 марта на «Нэшнуайд-арене» в Коламбусе, США.

Джонс должен подраться со Стипе Миочичем (20-4) в сентябре этого года. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.