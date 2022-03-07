Вартанян: «Пенья — отличный соперник, чтобы проверить свой уровень»

Российский боец MMA Эдуард Вартанян рассказал о своем сопернике в первом раунде «Гран-при» ACA в легком весе американце Луисе Пенье, с которым он проведет бой в Москве 15 апреля.

«Об этом бое я знаю уже два месяца. Он дрался в The Ultimate Fighter, высокий ударник с хорошей базой тайского бокса и К-1. Сейчас он идет на победной серии, то есть из UFC его уволили не за проигрыш. Это отличный соперник для того, чтобы лишний раз проверить свой уровень.

Я рад, что в очередной раз бой у меня в Москве, поэтому все зависит только от меня. Надеюсь, что организаторы смогут привезти Луиса в Россию, несмотря на все трудности, но мне сказали, что проблем быть не должно и все договоренности остаются в силе», — заявил Вартанян MMA.Metaratings.ru.

Вартанян последний поединок провел против бразильца Раймундо Батисты в сентябре 2021 года в рамках турнира Open FC 10. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победил российский боец. На его счету 22 победы и четыре поражения.

Пенья в последний раз выходил в октагон против своего соотечественника Александра Муньоза в апреле прошлого года в рамках турнира UFC Vegas 24. Этот бой завершился в пользу Луиса раздельным решением судей. В его активе девять побед и три поражения.