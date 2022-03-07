Дос Аньос надеется получить бой с Конором Макгрегором

37-летний легковес UFC Рафаэль Дос Аньос (31-13) считает, что его бой с Конором Макгрегором (22-6) имеет место, потому что оба готовы вернуться летом.

«Похоже, что Ислам будет драться с Бенилом, — сказал Дос Аньос в интервью MMA Junkie. — У Ислама был шанс выйти против меня, но он этого не сделал. Похоже, что Конор вернется этим летом. Это хорошо. Титульный бой уже назначен. Посмотрим, что будет дальше.

Я просто хочу быть активным, хочу продолжать тренироваться. Мне нужны хорошие скальпы. Я в этой игре очень много лет, сражался в двух дивизионах. Мне нужные соперники, которые будут заставлять меня пойти в зал и пахать. Это то, чего я хочу.

Я думаю, что сейчас [бой с Конором] будет иметь смысл. Я 16 месяцев не дрался, а он сломал ногу и, судя по всему, вернется этим летом. Наш бой имеет смысл. Кроме того, он продаст много платных трансляций, потому что у нас есть история».

Дос Аньос и Макгрегор должны были подраться 6 марта 2016 года за титул UFC в легком весе на UFC 196. Однако поединок был отменен, потому что бразилец накануне боя получил перелом ноги.

В последнем бою Дос Аньос одолел Ренато Мойкано (16-5) единогласным решением судей (49 — 44, 50 — 44, 49 — 45) в со-главном событии вечера на UFC 272 (6 марта).

Давид Хачатрян