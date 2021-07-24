Ванзант проиграла Остович в лиге кулачных боев BKFC

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант проиграла Рэйчел Остович на турнире кулачных боев BKFC 19. Бой длился 5 раундов по 2 минуты. 30-летняя американка выиграла единогласным решением судей.

После объявления результатов боя Остович не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Дебют Ванзант в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship состоялся в феврале этого года. Тогда она проиграла американке Бритен Харт.

Ранее 26-летняя девушка-боец выступала в UFC, где последний бой провела 11 июля 2020 года на «Бойцовском острове».