Ванзант проиграла Остович в лиге кулачных боев BKFC
06:56
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант проиграла Рэйчел Остович на турнире кулачных боев BKFC 19. Бой длился 5 раундов по 2 минуты. 30-летняя американка выиграла единогласным решением судей.
После объявления результатов боя Остович не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
Дебют Ванзант в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship состоялся в феврале этого года. Тогда она проиграла американке Бритен Харт.
Ранее 26-летняя девушка-боец выступала в UFC, где последний бой провела 11 июля 2020 года на «Бойцовском острове».
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