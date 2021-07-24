Руки-базуки вызвал на бой Моргенштерна: «Готов выйти один на один!»

Российский блогер Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки вызвал на бой певца Моргенштерна, который недавно подписал контракт с лигой Hardcore MMA.

«Готов выйти на бой против Моргенштерна, — сказал Терешин после поражения от Данила Степанова. — Если он согласится, то я готов с ним выйти один на один! У него точно опыта в боях нет. Он ничем не занимался. Это та категория, которая для меня. Моргенштерн, если ты это слышишь, я тебя вызываю на бой! Моргенштерн в моем весе, и у него нет опыта. Он подойдет как соперник».

Степанов победил Терешина нокаутом во втором раунде. Организатором фрик-боя выступил чеченский блогер Асхаб Тамаев.