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Руки-базуки вызвал на бой Моргенштерна: «Готов выйти один на один!»

01:21
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Российский блогер Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки вызвал на бой певца Моргенштерна, который недавно подписал контракт с лигой Hardcore MMA.

«Готов выйти на бой против Моргенштерна, — сказал Терешин после поражения от Данила Степанова. — Если он согласится, то я готов с ним выйти один на один! У него точно опыта в боях нет. Он ничем не занимался. Это та категория, которая для меня. Моргенштерн, если ты это слышишь, я тебя вызываю на бой! Моргенштерн в моем весе, и у него нет опыта. Он подойдет как соперник».

Степанов победил Терешина нокаутом во втором раунде. Организатором фрик-боя выступил чеченский блогер Асхаб Тамаев.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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