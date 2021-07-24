Ванзант выступила с заявлением после поражения от Остович на турнире Bare Knuckle 19

Американка Пейдж Ванзант выступила с заявлением после поражении от соотечественницы Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19.

«Я поднимусь. Я всегда буду подниматься. Не сомневайтесь ни на секунду», — написала у себя в Instagram Ванзант.

Поражение от Остович стало для Ванзант вторым подряд в кулачных боях. Отметим, что Ванзант побеждала Остович в поединке по правилам ММА в январе 2019 года на турнире UFC Fight Night 143.