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Ванзант выступила с заявлением после поражения от Остович на турнире Bare Knuckle 19

10:23
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Американка Пейдж Ванзант выступила с заявлением после поражении от соотечественницы Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19.

«Я поднимусь. Я всегда буду подниматься. Не сомневайтесь ни на секунду», — написала у себя в Instagram Ванзант.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Поражение от Остович стало для Ванзант вторым подряд в кулачных боях. Отметим, что Ванзант побеждала Остович в поединке по правилам ММА в январе 2019 года на турнире UFC Fight Night 143.

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Иван Торопцев все материалы автора

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