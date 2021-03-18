Валуев прокомментировал конфликт Шлеменко и Моргенштерна

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о конфликте Моргенштерна и Шлеменко. В интервью Sport24 российский боец предложил запретить концерты рэпера, так как они опасны для подрастающего поколения.

«Давайте приведем пример, а выводы вы сделаете сами. Вчера случился неприятный инцидент. В Татарстане дети сожгли памятник Воину-освободителю. Это сделали дети, не подростки. Я уверен, что к этому их никто не подговаривал. Но они активные потребители хайповой культуры.

А то у нас и автомобили жгут и врезаются куда-то. Это все ради хайпа! А большинство молодежи гонится за этим. И они это все закладывают на подсознании. Я не поверю, что ребенок сознательно может подойти и сжечь памятник. О чем сказал Шлеменко — это последствия, которые мы с вами видим. А теперь делайте выводы: прав Александр или нет. Он боится за наше поколение.

А к банку у нас отдельный вопрос! Если PR служба думает, что так можно поступить, то, возможно, они не совсем просчитывают все последствия данного шага. Я же считаю, что к любому делу нужно подходить профессионально. Среди банковских услуг вы вряд ли найдете детей, им еще рановато. Но аудитория того же Моргенштерна — это ребята не десяти лет. Это молодые люди с паспортом, и они имеют право держать банковские счета. Но вопрос этики всегда присутствует. И бойцы ММА хотят на это обратить внимание. Нужно всегда думать перед тем, как что-то сделать. Этот конфликт поколения будет всегда", — сказал Валуев «СЭ»

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. Депутат и член Общественной палаты, известный дзюдоист и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов возмутился решением одного из банков нанять на должность директора по работе с молодежью российского рэпера Моргенштерна. «Призываю всех, кому дорога судьба Отечества, выкинуть или сжечь карты этого банка. Это очень важно! Мы с вами — общество, должны реагировать на подобные вещи!», — написал политик 16 марта в Instagram.

(Владислав Флегонтов)