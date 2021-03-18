«На его месте Петр продолжил бы биться». Малыхин о дисквалификации Яна

Российский боец Анатолий Малыхин выразил мнение, что руководству UFC стоило признать несостоявшимся поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

7 марта 31-летний Стерлинг стал чемпионом UFC в легчайшем весе, выиграв пояс у 28-летнего Петра Яна дисквалификацией. Россиянин в 4-м раунде нанес запрещенный удар коленом в голову.

— Петр просто уничтожал Алджамейна, издевался над ним, — цитирует Малыхина RT. — А эта ситуация с коленом лишь пойдет ему на пользу. Если бы он просто разобрал Стерлинга, то это не было бы столь обсуждаемо. А сейчас поднялся шум, причем все на стороне Яна. Скажем честно, удар коленом был неплохой, он здорово приложился.

— Решение дисквалифицировать Яна можно назвать справедливым?

— На мой взгляд, если бы бой объявили несостоявшимся, то проблем бы не было. Кроме того, не считаю правильным, что Стерлинг так поступил с трофеем. Люди годами проливают пот ради него, а ты бросаешь на пол! На месте Алджамейна я бы этого не делал, а потом встретился с Петром в раздевалке, надел бы на него пояс и сказал: «Получилось так, как получилось. Если всё сложится, в реванше я заберу его у тебя». Это был бы очень грамотный ход со стороны американца. Но он поступил иначе. Значит, Ян ещё жёстче надерёт ему задницу в ответном поединке.

— Не сомневаетесь в успехе Яна?

— Петя — зверь, сибиряк, настоящий гангстер. На мой взгляд, сейчас нет ни одного бойца его уровня. Он ещё долго будет чемпионом. Плюс ко всему, мне кажется, что в этом бою Ян предстал в неидеальной форме. Возможно, American Top Team — не его место. Мы тренируемся в одном зале, и я видел его в гораздо лучшем состоянии.