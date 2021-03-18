Рамазан Исмаилова, брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова прокомментировал негативную реакцию бойцов ММА на рэпера Моргенштерна. Ранее бывший боец UFC Дмитрий Смоляков уничтожил свою карту «Альфа-Банка», после того, как исполнитель стал амбассадором банка.

«Я против этого шайтанства. Он пропагандирует дьявольскую музыку, развращает молодежь. Что полезного в его песнях? Наркотики и секс? Ничего светлого он не несет. Я бы промолчал, если бы он пропагандировал светлые чувства: любовь к матери, к друзьям. А так — один разврат», — сказал Рамазан «СЭ».

Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. Депутат и член Общественной палаты, известный дзюдоист и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов возмутился решением одного из банков нанять на должность директора по работе с молодежью российского рэпера Моргенштерна. «Призываю всех, кому дорога судьба Отечества, выкинуть или сжечь карты этого банка. Это очень важно! Мы с вами — общество, должны реагировать на подобные вещи!», — написал политик 16 марта в Instagram.

(Владимир Пушкарев)