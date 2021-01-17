Валуев назвал раскруткой возвращения Хабиба. Он может не сдержать слово?

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Хабиб Нурмагомедов допустил возвращение в UFC после боя Конора Макгрегора с Дастином Порье, который состоится в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257.

— Еще во время первого заявления Хабиба — я к этому завершению скептически отнесся. У нас такого сплошь и рядом — уходят и возвращаются. Все это происходит громко, так как подогревают интерес.

В принципе, пока рано говорить, с кем бой Хабиба будет наиболее интересным. Есть же еще денежный интерес. С Макгрегором, наверное, было бы всем интересно. Скорее всего, будет раскручиваться такой сценарий.

А по поводу мнения, что Хабиб может не сдержать слово... Сколько человек выступает, столько будет довольных и недовольных. Это к спортивной части отношения не имеет никакого, а к промоушену и раскруткам. Сдержал слово или не сдержал... Вам любой ньюсмейкер скажет, что для публичности — это здорово. В копилку известности работает этот принцип. Сейчас началось, что вот может быть вернется... Этот «может быть» сейчас месяц продлится. Относитесь к этому философски.

(Данил Алешин)