Валентина Шевченко проведет защиту титула в бою против Андраде
21:32
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет защиту титула в бою против первого номера дивизиона Джессики Андраде, сообщает UFC 5 марта на своей странице в Instagram.
Поединок состоится 24 апреля на турнире UFC 261.
32-летняя Шевченко на UFC 255 провела успешную защиту титула, победив Дженнифер Майю. На ее счету 20 побед при 3 поражениях.
29-летняя Андраде в последнем бою нокаутировала Кэтлин Чукагян. За плечами Джессики 21 победа и 8 поражений.
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