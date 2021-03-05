Валентина Шевченко проведет защиту титула в бою против Андраде

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет защиту титула в бою против первого номера дивизиона Джессики Андраде, сообщает UFC 5 марта на своей странице в Instagram.

Поединок состоится 24 апреля на турнире UFC 261.

32-летняя Шевченко на UFC 255 провела успешную защиту титула, победив Дженнифер Майю. На ее счету 20 побед при 3 поражениях.

29-летняя Андраде в последнем бою нокаутировала Кэтлин Чукагян. За плечами Джессики 21 победа и 8 поражений.