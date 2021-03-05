Польяна Виана опровергла отношения с Колби Ковингтоном
21:42
Боец UFC Польяна Виана (12-4) прокомментировала совместную фотографию с бывшим претендентом на пояс UFC Колби Ковингтоном (16-2).
«Мы просто друзья. У меня уже есть парень», — написала Виана в Twitter.
Польяна Виана — боец соломенного веса UFC. В 2019-м году она прославилась, когда избила напавшего на него грабителя. Виана скрутила и удерживала его до приезда полиции. У Вианы есть сын, она не замужем.
Колби Ковингттон последний бой провел в сентябре 2020-го, финишировав Тайрона Вудли в 5-м раунде. Ковингтон холост, но регулярно выкладывает в Instagram совместные фотографии с обнаженными женщинами.
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