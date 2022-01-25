Валентин Молдавский: «Ган забрал бы бой с Нганну, если бы меньше ногами махал»

Временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский поделился мнением о поединке Франсиса Нганну и Сирила Гана на UFС 270.

«Мне понравился в целом бой, — сказал Молдавский в интервью Youtube-каналу «РБ Спорт: Единоборства». — Нганну устал со второго раунда, понял, что в стойке вообще ничего не получается, но смог грамотно забрать бой. Но если честно, и Сирил мог бы забрать, если бы меньше ногами махал. Его Нганну поймал и все, из-за этого он, по сути, раунд отдал. Если бы не было этого фронт-кика непонятного, он бы мог также докружить и по очкам забрать раунд.

И в последнем раунде, когда он перевел, наверное, думал о том, что два первых раунда забрал не очень уверенно, а Нганну свои два раунда забрал уверенно контролем. И он полез на этот болевой, хотя классно пятку взял. Не знаю, почему не крутанул ее, подержал, подержал, убрал ногу, контроль упустил, и Нганну залез на него. Если бы Сирил тактически не прогадал, он бы четыре раунда забрал. По чуть-чуть, но забрал бы. А так — он один раунд проиграл, потому что этот непонятный фронт был, а один раунд, да, его честно перевели. Чуть-чуть по другому повел бы себя и мог четыре раунда забрать. Сказать, что он как-то явно проиграл — нельзя».

23 января Нганну победил Гана единогласным решением на UFC 270 в Анахайме и провел первую успешную защиту титула.