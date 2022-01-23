Нганну победил Гана единогласным решением судей и защитил чемпионский титул UFC в тяжелом весе

Камерунский боец Франсис Нганну победил француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC 270, который проходит в Анахайме (США).

Нганну одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

На счету 35-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения. Для 31-летнего Гана поражение от Нганну стало первым в карьере, до этого француз выиграл 10 поединков.