Нганну победил Гана единогласным решением судей и защитил чемпионский титул UFC в тяжелом весе
Камерунский боец Франсис Нганну победил француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC 270, который проходит в Анахайме (США).
Нганну одержал победу единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? #ANDSTILL— UFC (@ufc) January 23, 2022
[ @Francis_Ngannou | #UFC270 | B2YB @CLMBR_Official ] pic.twitter.com/JXnWqtUkMb
На счету 35-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения. Для 31-летнего Гана поражение от Нганну стало первым в карьере, до этого француз выиграл 10 поединков.
Новости