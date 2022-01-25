Бойцы встретятся в октагоне в феврале на турнире UFC 271 в Хьюстоне.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от реванша с Робертом Уиттакером.

«Я не буду драться с ним так, как я дрался в первый раз, — сказал Адесанья в интервью Youtube-каналу «Combat TV». — И знаю, что он cам не будет драться так, как дрался в первый раз. Он глупый парень, если думает, что кто-то показал способ как побить меня. Он, в принципе, глупец, но его команда умна. Чисто из-за его команды я воспринимаю его всерьез. Но он сам, повторюсь, глупый.

Я не чувствую от него опасности. По шкале опасности я ставлю ему 4. Воспринимаю его крайне серьезно, но его уровень опасности — это 4. Я нахожусь в очень хорошей форме, с августа усердно тренируюсь. Со мной дома живет мой товарищ Чэнс, он умный парень, атлетичный, знает, как гонять меня. Мы бегаем спринты в гору, работаем с железом, я реально стал сильнее физически — можете спросить любого моего спарринг-партнера.

Роберт будет в шоке, когда столкнется с моей силой. Для него это будет жестоким пробуждением. В первом бою мы не клинчевали, но сейчас я надеюсь, что клинч будет. Все мои партнеры сейчас говорят, насколько я стал сильнее. У меня уже больше 100 боев в профессионалах. Я четко понимаю, что нахожусь во второй половине моего пути. Хочу показывать такие выдающиеся выступления, чтобы люди потом рассказывали друг другу истории: «Я помню, как он выстегнул Роберта Уиттакера в таком-то раунде на UFC 271. Это было потрясающе». Я хочу, чтобы такие истории рассказывались веками».

Поединок Адесаньи и Уиттакера пройдет 12 февраля на турнире UFC 271 в Хьюстоне. В первом поединке в октябре 2019-го Адесанья победил нокаутом во 2-м раунде.