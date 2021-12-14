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Валентин Молдавский встретится с Райаном Бейдером в январе на турнире Bellator 273

16:03
Райан Бейдер. Фото Instagram
Райан Бейдер. Фото Instagram

Действующий чемпион Bellator в тяжелом весе американец Райан Бейдер встретится с временным чемпионом россиянином Валентином Молдавским на турнире Bellator 273, который состоится в ночь на 30 января в США. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Ученик легендарного Федора Емельяненко Валентин Молдавский стал обязательным претендентом на пояс после победы над Тимом Джонсоном, которого он победил судейским решением на Bellator 261.

На счету 38-летнего Бейдера 28 побед и 7 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. У 29-летнего Молдавского 11 побед и 1 поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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