Федор Емельяненко рассказал, когда состоится следующий бой и кто может стать соперником

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко планирует провести прощальный бой в июне или июле. В качестве возможного соперника рассматривается боец из Франции Чейк Конго.

«Мы обсуждали июнь-июль, — сказал Емельяненко в интервью Okko MMA. — Пока ничего не могу сказать по сопернику. В принципе, да, я бы хотел [провести бой] с Чейком Конго или... Посмотрим, как события будут развиваться. Посмотрим, как Валентин отобьется. Я очень надеюсь, что Валентин [Молдавский] станет чемпионом».

В своем последнем поединке, который состоялся 23 октября на турнире Bellator в Москве, Емельяненко нокаутом выиграл у американца Тимоти Джонсона.

В ночь на 30 января на Bellator 273 в США ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский встретится с действующим чемпионом тяжелого дивизиона Райаном Бейдером.