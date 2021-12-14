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Федор Емельяненко рассказал, когда состоится следующий бой и кто может стать соперником

16:05
Федор Емельяненко. Фото Instagram
Федор Емельяненко. Фото Instagram
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Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко планирует провести прощальный бой в июне или июле. В качестве возможного соперника рассматривается боец из Франции Чейк Конго.

«Мы обсуждали июнь-июль, — сказал Емельяненко в интервью Okko MMA. — Пока ничего не могу сказать по сопернику. В принципе, да, я бы хотел [провести бой] с Чейком Конго или... Посмотрим, как события будут развиваться. Посмотрим, как Валентин отобьется. Я очень надеюсь, что Валентин [Молдавский] станет чемпионом».

В своем последнем поединке, который состоялся 23 октября на турнире Bellator в Москве, Емельяненко нокаутом выиграл у американца Тимоти Джонсона.

В ночь на 30 января на Bellator 273 в США ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский встретится с действующим чемпионом тяжелого дивизиона Райаном Бейдером.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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