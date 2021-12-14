Висенте Луке: «Если Чимаев вызовет меня на бой и UFC пришлет контракт, я его подпишу»

Боец UFC в полусреднем весе Висенте Луке прокомментировал возможность боя с шведский бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я понимаю, что нужно UFC — они хотят организовать Чимаеву большой бой. Многие спрашивают меня о поединке с Хамзатом: я здесь, и если он назовет мое имя, а я не слышал, чтобы он его упоминал, и UFC пришлет мне контракт, я его подпишу. Нет проблем.

Думаю, это будет захватывающий поединок. Хамзат настоящий зверь — он идет вперед и каждую секунда пытается прикончить своего соперника. Это не сильно отличается от моей манеры боя. Если он хочет бой, даст знать UFC, и они сообщат мне, мы сделаем это! Если этот бой состоится, то мы должны драться пять раундов в главном событии. Любой другой формат не имеет смысла. Это большой бой, и он должен возглавить шоу", — сказал Луке в видео на YouTube-канале «Haymakers».

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 боях ММА. В UFC он выступает в полусреднем и среднем весе.