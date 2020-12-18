Супербой в кикбоксинге: Артем Вахитов сразится с Алексом Перейрой

Российский кикбоксер Артем Вахитов 30 января проведет бой с чемпионом Glory в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой. Как сообщается в Twitter Glory, поединок пройдет на турнире Glory 77.

На счету 29-летнего Вахитова 20 побед (8 КО) и 5 поражений в профессиональном кикбоксинге (в том числе 10-1 в Glory). У 33-летнего Перейры 41 победа (30 КО) и 6 поражений (11-3 в Glory). Бразилец известен тем, что в кикбоксинге дважды победил нынешнего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью, причем во второй раз — нокаутом.