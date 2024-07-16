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Сегодня, 06:06

Вахитов — об участии в Dana White's Contender Series: «Такая вероятность присутствует»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов (2-1) в интервью «СЭ» допустил, что выступит на Претендентской серии Даны Уайта.

«В ближайшее время все узнаете. Пока информации точной нет, но, думаю, все нормально будет. В ближайшие дни информация поступит. Такая вероятность присутствует», — сказал Вахитов «СЭ».

Вахитов дебютировал в MMA в 2023-м. На его счету две победы и одно поражение. Все бои закончились досрочно.

Артем Вахитов
ММА
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