Вахитов — об участии в Dana White's Contender Series: «Такая вероятность присутствует»

Экс-чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов (2-1) в интервью «СЭ» допустил, что выступит на Претендентской серии Даны Уайта.

«В ближайшее время все узнаете. Пока информации точной нет, но, думаю, все нормально будет. В ближайшие дни информация поступит. Такая вероятность присутствует», — сказал Вахитов «СЭ».

Вахитов дебютировал в MMA в 2023-м. На его счету две победы и одно поражение. Все бои закончились досрочно.