Вартанян проведет поединок против Грозина на турнире «Наше Дело 85»

Один из лучших легковесов России Эдуард Вартанян и чемпион гран-при «Наше Дело» Александр Грозин проведут поединок в главном событии вечера турнира «Наше Дело 85» в августе.

Бой пройдет по правилам ММА 3 раунда по 5 минут, сообщает пресс-служба лиги.

32-летний Вартанян на турнире «Наше Дело 82» победил экс-бойца UFC Дамира Исмагулова по правилам К-1. В своем последнем поединке на турнире «Наше Дело 83» 27-летний Грозин в первом раунде нокаутировал экс-бойца UFC Алекса Оливейру.