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Сегодня, 12:45

Вартанян проведет поединок против Грозина на турнире «Наше Дело 85»

Виктория Кравченко
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Эдуард Вартанян и Александр Грозин.
Фото Пресс-служба лиги «Наше Дело»

Один из лучших легковесов России Эдуард Вартанян и чемпион гран-при «Наше Дело» Александр Грозин проведут поединок в главном событии вечера турнира «Наше Дело 85» в августе.

Бой пройдет по правилам ММА 3 раунда по 5 минут, сообщает пресс-служба лиги.

32-летний Вартанян на турнире «Наше Дело 82» победил экс-бойца UFC Дамира Исмагулова по правилам К-1. В своем последнем поединке на турнире «Наше Дело 83» 27-летний Грозин в первом раунде нокаутировал экс-бойца UFC Алекса Оливейру.

Эдуард Вартанян
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