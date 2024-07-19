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Сегодня, 01:44

Mash: Боец ММА Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец промоушена RCC Hard Александр Ларкин напал на мужчину в аэропорту Внуково.

По информации Mash, 26-летний россиянин подрался с туристом из-за того, что вместе с семьей не давал проехать бойцу с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров. В ситуацию вмешались друзья спортсмена, которые быстро отреагировали и вмешались до прибытия полиции.

Вместе с бойцом, предварительно, в драке участвовал сотрудник Внуково — водитель гольф-кара. Обоих задержали и после дачи показаний отпустили домой.

Источник: Mash
ММА
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