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Сегодня, 16:33

Вадим Немков рассказал об этапах подготовки к поединку с Ромеро

Алина Савинова
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков ответил на вопрос, где будет проходить его подготовка к поединку с Йоэлем Ромеро.

«Сейчас я провожу первый этап подготовки в Таиланде. Второй этап пройдет в Старом Осколе, а заключительный — в Кабардино-Балкарии. Если ничего не изменится, планы такие. Моя виза действует до декабря 2024 года. С этим проблем нет и со здоровьем все в порядке, отличное самочувствие», — цитирует Немкова Metaratings.ru.

Поединок Немкова и Ромеро состоится 16 июня на турнире в Чикаго. Последний бой россиянин провел в ноябре 2022 года на турнире Bellator 288, выиграв у Кори Андерсона единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vadim-nemkov-rasskazal-o-trekh-etapakh-podgotovki-k-boyu-s-ioelem-romero-239920/
Вадим Немков
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