Вадим Немков — Кори Андерсон: время начала боя и где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 19 ноября россиянин Вадим Немков будет защищать титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в поединке против и американца Кори Андерсона, который станет главным событием турнира Bellator 288.

Турнир Bellator 288 пройдет в Чикаго, США. Немков и Андерсон встретятся во второй раз в карьере. Первый поединок между ними прошел 15 апреля 2022 года на Bellator 277 и был признан несостоявшимся. За 5 секунд до конца третьего из пяти раундов бойцы столкнулись головами, из-за чего у Немкова открылось кровотечение. По правилам Bellator, судья был обязан остановить поединок.

На счету 30-летнего Немкова 15 побед и 2 поражения в карьере, у 33-летнего Андерсона 16 побед и 5 поражений.

Турнир Bellator 288 начнется 19 ноября в 2.00 по московскому времени, поединки основного карда будут проходить с 5.00. Ориентировочное время начала боя Немков — Андерсон — 7.00 (мск).

Сервис Showtime будет транслировать событие в прямом эфире. На территории России турнир не будет показан официально.