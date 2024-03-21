В Ural FC оценили возможность подписания дисквалифицированного за допинг бойца из США

Президент Ural FC Радмир Габдуллин поделился мнением о возможном подписании контракта с бойцом из США Уолтом Харрисом.

Ранее 40-летнего тяжеловеса, выступавшего в UFC, дисквалифицировали в Северной Америке на четыре года за проваленный допинг-тест в июле 2023 года.

«Если это уместно, и он будет привлекателен для нашей целевой аудитории, можно будет рассмотреть этот вопрос. Но мне не хотелось бы создавать буферную зону для дисквалифицированных спортсменов. С точки зрения спортивной составляющей, такому именитому и яркому спортсмену будет интересно сделать бой с кем-нибудь из наших бойцов. Надо будет обсудить этот вопрос с нашими матчмейкерами и маркетологами, что они на этот счет думают», — цитирует Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере Харрис одержал 13 побед и потерпел 10 поражений.