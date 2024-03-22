Емельяненко дал совет Джо Байдену: «Пусть привыкает к земле»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко в беседе с журналистами перед реваншем с Вячеславом Дациком дал совет президенту США Джо Байдену.

— Если бы у вас была минута пообщаться с Джо Байденом, попросили бы визу Хамзату Чимаеву?

— Я бы другое попросил...

— О чем?

— Чтобы он начинал привыкать к земле, ему это скоро понадобится.

Реванш Емельяненко и Дацика состоится 12 апреля в турнире Ural FC 7 в Москве. В их первом противостоянии по правилам бокса победу нокаутом одержал Дацик.