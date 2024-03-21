Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

21 марта, 16:11

Ионов и Ханов проведут бой в турнире Top Dog 28 в Казани

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первый номер рейтинга полутяжеловесов Игорь «Имеля» Ионов проведет поединок с бывшим чемпионом этого веса Марселем Хановым в турнире Top Dog 28 в Казани.

Их бой станет главным событием вечера. Всего на счету Ионова 4 победы и 1 поражение. В активе Ханова 6 побед и 2 поражения.

Турнир Top Dog 28 пройдет 13 апреля. В соглавном бою встретятся чемпион в наилегчайшем весе Чингис «Хан» Салбырын и член сборной России Дмитрий Спивак.

Также в этот вечер подерутся двукратный претендент на чемпионство в легком весе Алексей «Мельник» Мельников и Андрей «Веном» Борисов, экс-претендент на чемпионство в наилегчайшем весе Николай Ebosher Терехов и Давид «Пулемет» Оганесян.

0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оливейра проведет поединок против Мусалова в турнире «Наше Дело» в мае

В Ural FC оценили возможность подписания дисквалифицированного за допинг бойца из США
Новости
RSS RSS
Все новости