В UFC рассчитывают провести турнир в России

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский сообщил, что промоушен рассчитывает провести турнир в России.

Ранее в России было организовано три турнира UFC, последний из них состоялся в 2019 году.

«Прошедший в Абу-Даби турнир UFC 267 стал новым свидетельством того, что смешанные единоборства — один из главных в России видов спорта, в котором наши бойцы добиваются потрясающих результатов на мировой арене, — цитирует ТАСС Громковского. — Победа Петра Яна и возвращение чемпионского пояса в Россию, а также победы Александра Волкова, Ислама Махачева, Зубайры Тухугова, Тагира Уланбекова и Хамзата Чимаева показали, каким потенциалом обладают наши бойцы в глобальных масштабах».

«Важность турнира подчеркнуло присутствие российских знаменитостей. Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться с нашими болельщиками и бойцами на турнире в России», — добавил он.

В субботу Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул UFC в легчайшем весе.