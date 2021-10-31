Боец команды Федора Емельяненко Кирилл Сидельников прокомментировал победу россиянина Петра Яна над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.

«Я вчера смотрел бой и поймал себя на мысли, что это лучший бой за очень долгое время, за последний год точно. Они показали колоссальную работу, отмечу американца, он показал очень достойный уровень, очень хорошую работу ногами. Ян первые два раунда искал к нему ключи, потом показал великолепные три раунда. Я в полном восторге, одно из лучших событий года в UFC.

Яна можно назвать лучшим за многие годы в легчайшем весе, он абсолютно доминирует в своей весовой категории", — приводит слова Сидельникова РБК Спорт.

30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.