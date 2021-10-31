Макгрегор: «Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор провел первую полноценную тренировку после полученной травмы в третьем поединке против американца Дастина Порье.

«Вновь в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда.

Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся, сучки». Вернулся с удвоенной энергией.

Спасибо всем врачам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» — написал Макгрегор в Instagram.

11 июля 33-летний ирландец сломал ногу в первом раунде боя с Порье на турнире UFC 264. На его счету 22 победы и шесть поражений в MMA. У 32-летнего американца 27 побед и шесть поражений.