Старший брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов прокомментировал в интервью «СЭ» высказывания Александра Емельяненко.

24 июля Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА 107. На следующий день после боя Емельяненко дал интервью порталу vseprosport.ru, в котором критично высказался насчет того, как Исмаилов вел поединок, а победу Магомеда назвал стремной.

— До сих пор я воспринимал Александра, как здравого, умного мужчину, — сказал Исмаилов-старший. — Раньше от него не было таких глупых комментариев. Я не видел, чтобы он такие глупости говорил. Мое мнение — он был в нетрезвом состоянии. В трезвом состоянии человек такую ересь нести не будет. Ожидал, что он выразит должное Мухаммеду, примет поражение достойно, даст здравую оценку боя. А ту т он вообще необъективен. Повторюсь — в трезвом состоянии человек такое сказать не может. Или же он не соображал, так как еще находился под действием пропущенных ударов.

— Может быть, он такими словами хочет выбить себе реванш?

— После таких слов реванша не хочется с этим человеком. Если бы он сказал, что Мухаммед молодец, что сам он ошибся там и там и предложил бы устроить бомбовый реванш на условиях Мухаммеда — тогда да. Этот реванш нужен Александру, а не Мухаммеду.

— Что скажете Емельяненко, если встретите?

— Да ничего не скажу. До боя я с ним даже селфи сделал. Я уважаю Александра. Если убрать эти слова... Он это не на трезвую голову сказал. Или из-за пропущенных ударов. Я уважаю его как мужчину. Он настоящий русский мужик, достойный человек. Эти слова испортили его репутацию, но в общем он красавчик. Уважаю его и за его спортивные достижения, и за жизненную позицию. (Илья Андреев)