В Санкт-Петербурге появилось граффити с Петром Яном

Граффити с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном появилось в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Ян 11 июля нокаутировал Жозе Альдо и завоевал чемпионский пояс.

— Почему Петр Ян? Потому что это зрелищный боец, наш российский боец, и мы следим за его творчеством на ринге с начала его карьеры, объяснил художник Николай. — Когда он начинал в нашей отечественной лиге, я уже тогда знал, что он будет в UFC и победит. Мы решили по собственной инициативе на энтузиазме сделать такой подарок.

По словам художника, согласовать работу не удалось, поскольку для этого надо было собрать огромное количество бумаг. На граффити ушло около 30 баллончиков и 10-12 часов.