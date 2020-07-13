В Санкт-Петербурге появилось граффити с Петром Яном
Граффити с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном появилось в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Ян 11 июля нокаутировал Жозе Альдо и завоевал чемпионский пояс.
— Почему Петр Ян? Потому что это зрелищный боец, наш российский боец, и мы следим за его творчеством на ринге с начала его карьеры, объяснил художник Николай. — Когда он начинал в нашей отечественной лиге, я уже тогда знал, что он будет в UFC и победит. Мы решили по собственной инициативе на энтузиазме сделать такой подарок.
Поздравляем @petr_yan с победои?! Следим за его творчеством со време?н, когда это еще? не было мэи?н-стримом! Пе?тр мастерски расправляется со своими соперниками, как настоящии? художник с холстом. Приятно делать подарки таким великим людям! Респект за победу! Адрес: Санкт-Петербург, улица Печатника Григорьева 8 . . . . . . . . . . . . . #ufc#ufcrussia#petryan#arhangelmihail##архангелмихаил#spbcolors#mma#rusfighters#russia#josealdo#санктпетербург#teamyan#nomercy
По словам художника, согласовать работу не удалось, поскольку для этого надо было собрать огромное количество бумаг. На граффити ушло около 30 баллончиков и 10-12 часов.
Дополнительная информация:
https://78.ru/news/2020-07-13/v_peterburge_poyavilos_graffiti_s_chempionom_ufc_yanom__video