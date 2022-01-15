В России прошел межгендерный фрик-бой: женщина победила мужчину

Промоушен Epic Fight Championship провел межгендерное противостояние — в клетке сразились 50-летний певец и стриптизер Александр Пистолетов и 26-летняя блогерша Саша Мамаха.

Между ними прошло два боя: в первом Пистолетов победил удушающим приемом в третьем раунде. При этом во время поединка Пистолетова дважды атаковал молодой человек Мамахи. Затем был тут же назначен реванш, состоящий из одного раунда. Мамаха выиграла решением судей, несмотря на то, что в концовке Пистолетов бросил ее через бедро и прижал к полу.