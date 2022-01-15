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Сегодня, 00:18

Врачи потребовали положить конец антипрививочной дезинформации на подкасте Джо Рогана

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Группа более чем из 260 докторов, профессоров, ученых подписала открытое письмо, в котором призвала платформу Spotify «немедленно установить четкую и публичную политику по модерированию дезинформации».

Подписантов возмутил выпуск подкаста комментатора UFC Джо Рогана The Joe Rogan Experience от 31 декабря 2021 года, гостем которого стал скандально известный вирусолог Роберт Мэлоун, создатель технологии мРНК-вакцин.

Ранее Мэлоун был забанен в Twitter за критику вакцины Pfizer. Он неоднократно заявлял, что вакцинация создала массовый психоз, и называл ее медицинским экспериментом, сравнимым с преступлениями нацистской Германии.

«Как врачи, мы несем тяжелое бремя пандемии, которая довела до предела наши медицинские системы и может только усугубиться антипрививочными настроениями, вплетенными в этот и другие эпизоды подкаста Рогана», — в частности, говорится в заявлении врачей.

Мэлоун — не единственный гость The Joe Rogan Experience, который критиковал вакцинирование: Алекс Джонс, крайне правый радиоведущий, заявил на подкасте, что людям в руки вводили микрочипы под предлогом мер предосторожности против Covid-19.

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