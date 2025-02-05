В NFL заявили, что Емельяненко может провести реванш с Дациком

Глава National Fighting League Гилани Калиматов назвал потенциального соперника Александра Емельяненко в 2025 году.

«Дацик — один из вариантов соперников. Мы рассматриваем такой бой», — приводит слова Калиматова ТАСС.

В первом поединке, который прошел в сентябре 2022 года, Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде боя.

Емельяненко 43 года. На его счету 29 побед, 9 поражений и 1 ничья. В активе 44-летнего Дацика 7 побед и 8 поражений.