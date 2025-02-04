Штырков считает, что у женских ММА нет будущего в России

Российский боец RCC Иван Штырков рассказал на примере Виктории Дудаковой, что у женских боев по правилам ММА в России нет будущего.

«В российских ММА будущего нет, потому что в нем нет будущего у женских ММА. И у мужчин-то много вопросов. Многие молодые ребята без работы сидят. Не знают, где бои брать. ACA — самая большая площадка в России, это делать не будет никогда. И слава богу. Феминистки соберитесь, сейчас я по вам проедусь. Я рад, что они не пропагандируют женские ММА. Не хочу на это смотреть.

Мы (RCC), скорее всего, тоже закончили с этим. Все. Долгое время этого нет и не будет. Ты не получаешь ничего: ни зрелища, ни интереса, ни противостояний. Никакого выхлопа. Во что-то зарубежное можно себя погрузить, заработать деньги. Все, на территории России точно нет, ничего не будешь получать, скорее всего, даже бои», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC Fight Night 249 Дудакова потерпела поражение техническим нокаутом во втором раунде от Фатимы Клайн. Организация не стала предлагать ей новый контракт. В карьере Дудаковой восемь побед и два поражения.