В NFL не рассматривают проведение боя Емельяненко — Исмаилов
Глава National Fighting League Гилани Калиматов заявил, что лига на данный момент не планирует проведение поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
«Такой бой мы на данный момент не рассматриваем», — цитирует Калиматова ТАСС.
В 2020 году Емельяненко проиграл Исмаилову досрочно в третьем раунде.
Емельяненко 43 года, на его счету 29 побед, 9 поражений и 1 ничья. В активе 38-летнего Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.
Источник: ТАСС
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