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Сегодня, 15:10

В NFL не рассматривают проведение боя Емельяненко — Исмаилов

Сергей Ярошенко
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Глава National Fighting League Гилани Калиматов заявил, что лига на данный момент не планирует проведение поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Такой бой мы на данный момент не рассматриваем», — цитирует Калиматова ТАСС.

В 2020 году Емельяненко проиграл Исмаилову досрочно в третьем раунде.

Емельяненко 43 года, на его счету 29 побед, 9 поражений и 1 ничья. В активе 38-летнего Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
Магомед Исмаилов
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