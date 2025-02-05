В NFL не рассматривают проведение боя Емельяненко — Исмаилов

Глава National Fighting League Гилани Калиматов заявил, что лига на данный момент не планирует проведение поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Такой бой мы на данный момент не рассматриваем», — цитирует Калиматова ТАСС.

В 2020 году Емельяненко проиграл Исмаилову досрочно в третьем раунде.

Емельяненко 43 года, на его счету 29 побед, 9 поражений и 1 ничья. В активе 38-летнего Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.