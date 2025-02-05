Тайсултанов выйдет на поединок после перерыва длительностью почти в два года

Казахстанский боец смешанного стиля Имран Тайсултанов (6-1) назвал дату следующего поединка.

«У нас есть новости — я, наверное, выйду 22 февраля в UAE Warriors. С дагестанцем. Я уже дал согласие, позавчера мы обсуждали этот вопрос. Я думаю, на днях должна выйти официальная информация», — сообщил Тайсултанов Legalbet.kz.

Противником Тайсултанова на 58-м турнире UAE Warriors в Аль-Айне станет Абдурахман Алимагомедов из России, известный как «Лев Дагестана».

В последний раз Тайсултанов выходил в октагон в 2023 году, когда проиграл Руслану Шамилову на Naiza FC 50. После этого боя, прошедшего в марте 2023 года, казахстанец не участвовал в поединках. Его бои с бразильцем Дугласом Рибейро в Naiza и узбекистанцем Мамурджоном Хамидовым в CGC, запланированные на декабрь 2023 и июнь 2024 года соответственно, не состоялись.