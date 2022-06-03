Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:07

Биспинг: «В бою с Оливейрой у Макгрегора есть шансы на победу»

Биспинг считает, что у Макгрегора есть шансы в бою против Оливейры
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в среднем весе англичанин Майкл Биспинг подобрал ирландцу Конору Макгрегору оптимального соперника для возвращения.

По мнению Биспинга, Макгрегор должен вернуться поединком против бразильца Чарльза Оливейры.

«Я думаю, что этот бой был бы самым большим для Конора МакГрегора, — сказал Биспинг на видео, опубликованном на своем Youtube-канале. — Вы можете себе это представить? Что за история! Идти на серии поражений, но затем вернуться и нокаутировать Чарльза Оливейру — человека, который побил Чендлера, Гэтжи и Порье. Сюжетная линия была бы абсолютно сенсационной. И мне все равно, что ты скажешь. Это бой, в котором у [Конора] Макгрегора действительно есть шанс на победу».

Макгрегор провел последний поединок в июле прошлого года на UFC 264 в Лас-Вегасе, где он техническим нокаутом уступил Дастину Порье из-за травмы ноги.

Всего на счету бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах 22 победы и 6 поражений.

0
Читайте также
Подробности расставания Шакиры и Пике: постоянные измены и нежелание жениться
Правда ли, что миллиардер Галицкий серьезно болен, а денег осталось только на лечение? Что теперь будет с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харитонов в сентябре может провести боксерский бой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости