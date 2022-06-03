Биспинг: «В бою с Оливейрой у Макгрегора есть шансы на победу»

Биспинг считает, что у Макгрегора есть шансы в бою против Оливейры

Бывший чемпион UFC в среднем весе англичанин Майкл Биспинг подобрал ирландцу Конору Макгрегору оптимального соперника для возвращения.

По мнению Биспинга, Макгрегор должен вернуться поединком против бразильца Чарльза Оливейры.

«Я думаю, что этот бой был бы самым большим для Конора МакГрегора, — сказал Биспинг на видео, опубликованном на своем Youtube-канале. — Вы можете себе это представить? Что за история! Идти на серии поражений, но затем вернуться и нокаутировать Чарльза Оливейру — человека, который побил Чендлера, Гэтжи и Порье. Сюжетная линия была бы абсолютно сенсационной. И мне все равно, что ты скажешь. Это бой, в котором у [Конора] Макгрегора действительно есть шанс на победу».

Макгрегор провел последний поединок в июле прошлого года на UFC 264 в Лас-Вегасе, где он техническим нокаутом уступил Дастину Порье из-за травмы ноги.

Всего на счету бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах 22 победы и 6 поражений.