В Минске состоится два турнира АСА ММА

В Минске 9 и 23 апреля будут организованы два турнира, сообщает президент АСА Алексей Яценко.

«Одна из наших актуальных задач сегодня — дать работу иностранным спортсменам, которые находятся на контракте с нашей лигой, но в условиях современной реальности, связанной с пандемией, не могут пока въехать на территорию России. Поэтому мы приняли решение о проведении сразу двух турниров в Белоруссии», — цитирует Яценко официальный сайт АСА.

9 апреля состоится ACA 121, главным событием которого станет бой между непобежденным чемпионом в наилегчайшем весе Азаматом Керефовым и Расулом Албасхановым. 26 апреля знаковым поединком ACA 122 станет бой американского чемпиона ACA в тяжелом весе Тони Джонсон и Дмитрия Побережцема.