В лиге ACA отреагировали на новость о том, что промоушен Хабиба активно подписывает бывших бойцов UFC

Владелец лиги ACA Майрбек Хасиев отреагировали на новость о том, что промоушен Хабиба Нурмагомедова EFC активно подписывает бывших бойцов UFC.

«Когда мы подписываем бывших бойцов UFC, нам говорят, что мы подписываем сбитых летчиков, а когда другие подписывают — нет. Поэтому я отказался от таких подписаний», — сказал Хасиев на пресс-конференции, которая состоялась 17 января в Москве.

В со-главном событии EFC 44, который состоится в ночь на 29 января в Майами, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс встретится с Габриэлем Чекко.